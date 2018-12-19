Участник смертельного нападения на антифашиста осужден в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Вынесен обвинительный приговор одному из участников громкого нападения на активистов движения «антифа» в центре Петербурга в 2005 году. В результате преступления один молодой человек — студент СПбГУ Тимур Качарава — был убит, его друг Максим Згибай ранен. Это преступление вызвало большой общественный резонанс по всей стране.

В 2007 году непосредственный убийца студента был осужден за это преступление на 12 лет лишения свободы. Остальные участники преступления были признаны виновными лишь в разжигании ненависти или вражды.

Осужденный сегодня, 19 декабря, Александр Зенин находился в розыске по подозрению в причастности к убийству Качаравы и был задержан только в феврале 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе, с применением насилия. За это преступление может быть назначено до шести лет лишения свободы.

Как сообщили 19 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Зенин вину признал, поэтому дело слушалось в особом порядке, без изучения доказательств обвинения. Смольнинский районный суд назначил Зенину наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Зенин вместе с другими лицами проследил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице, а затем у дома 10 по Лиговскому проспекту в составе группы лиц напал на Качараву и Згибая.

В ходе нападения участник группы Александр Шабалин по своей инициативе нанес Качараве смертельные ножевые ранения. Сам же Зенин нанес один удар ногой по голове жертвы, но он не являлся причиной смерти потерпевшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге будут судить участника убийства антифашиста в 2005 году