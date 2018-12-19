В Новой Зеландии с 2019 года запретят использование полиэтиленовых пакетов

Веллингтон, , 18:48 — REGNUM В 2019 году жители Новой Зеландии больше не смогут пользоваться одноразовыми пакетами. Об этом сообщает новостное агентство NZ Herald.

18 декабря заместитель министра по охране окружающей среды Эдени Сейдж подтвердил эту информацию: магазины и супермаркеты больше не смогут продавать или раздавать полиэтиленовые пакеты.

Отказ от использования пакетов будет распространяться на все новые пластиковые сумки с ручкой толщиной до 70 микрон.

Под запретом также оказались пакеты и сумки, изготовленные из разлагаемого и переработанного пластика. Свою политику правительство объясняет тем, что пластиковые пакеты представляют большую угрозу для экологии, флоры и фауны. Более того, благодаря этим мерам правительство Новой Зеландии рассчитывает снизить количество вредных выбросов.