В Свердловской области определены шесть лучших туристских проектов

Екатеринбург, , 19:52 — REGNUM В Екатеринбурге определили лучшие туристские мероприятия региона, на которые будет выделено по 500 тысяч рублей от свердловского «Центра развития туризма». События выбирали члены областного совета по развитию туризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Абсолютное большинство голосов получил открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзилка Горноуральского городского округа.

Второе место забрал приехавший на голосование мэр Ирбита Николай Юдин. Градоначальник лично представил собравшимся этап чемпионата мира по мотоциклам с колясками — мероприятие проведут именно в Ирбите. Глава Ирбита заявил корреспонденту ИА REGNUM, что благодаря гонкам город сможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Третье и четвертое места получили краснотурьинский фестиваль «Ночь радио» и проект «Арамильская казачьяслобода».

За пятое и шестое место шла ожесточенная борьба — организаторам даже пришлось провести второй тур, в котором победили фестиваль воздушных шаров на плотине городского пруда в Екатеринбурге и горный марафон Ural Ultra-trail.

Отметим, отбор лучших туристских событий региона проводится уже пятый год. Впервые «календарь-справочник» под названием «События Свердловской области» с 50 участниками провели в 2014 году. В 2018 году на конкурс заявились 356 проектов из 64 муниципалитетов.