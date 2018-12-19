Южная Корея заняла 115-е место в рейтинге гендерного равенства

Сеул, , 21:11 — REGNUM Республика Корея расположилась на 115-м месте их 149 возможных в рейтинге равенства мужчин и женщин. Этот показатель существенно ниже среднего по миру, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Индекс неравенства в Республике Корея равен 0,657, что сопоставимо с показателями её соседей — Китая (0,673) и Японии (0,662), расположившихся на 103-м и 110-м местах соответственно.

Рейтинг оценивает, в какой степени мужчины и женщины обладают равными правами в четырёх ключевых сферах — экономике, образовании, здравоохранении и политике. Согласно результатам исследования, мужчины в Южной Корее обладают гораздо большими возможностями, чем женщины. Чтобы преодолеть этот разрыв, Южной Корее потребуется 202 года, а в среднем по миру этот показатель равен 108 годам.

Верхнюю строчку рейтинга заняли Исландия, Норвегия и Швеция, где женщины имеют на 85% равное положение с мужчинами. Среди азиатских стран наивысший показатель на Филиппинах — 0,799.