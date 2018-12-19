Более тысячи северокорейцев сбежали в Южную Корею в 2018 году

Пхеньян, , 17:48 — REGNUM Более 1000 граждан КНДР совершили побег из страны и обратились к властям Республики Корея с просьбой о предоставлении статуса беженца. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства объединения.

За первые 11 месяцев 2018 года число перебежчиков составило 1042 человека — в 2017 году этот показатель равнялся 1045. Всего в Южной Корее проживает 32 381 гражданин КНДР. Впрочем, на Юге их жизнь едва ли становится лучше: они зачастую подвергаются дискриминации и существенно ограничены в правах. Среди перебежчиков высок процент самоубийств и количество незаконных действий.

В министерстве объединения отметили, что правительство Южной Кореи прикладывает всяческие усилия, чтобы изменить гуманитарную ситуацию в КНДР в лучшую сторону и таким образом устранить некоторые факторы, вынуждающие северокорейцев покидать свою родину. В частности, в 2018 году на Север были отправлены лекарства для борьбы с туберкулезом, сухое молоко и мука на общую сумму в 4,15 миллионов долларов. Однако в следующем году планируется сократить объём гуманитарной помощи, чтобы не провоцировать Пхеньян во время переговоров о ядерном разоружении.