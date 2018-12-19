Среда, 19 Декабря 2018 года
19:21:33 МСК

Япония заняла 110 место в рейтинге гендерного равенства

Общество

Япония заняла 110 место в мировом рейтинге равенства полов

Токио, 19 декабря 2018, 17:51 — REGNUM  18 декабря швейцарский некоммерческий фонд «Всемирный экономический форум», более известный как организатор Давосского форума, объявил о результатах рейтинга гендерного равенства по 149 странам. Япония заняла 110 место и показала худший результат среди «Большой семёрки».

По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», рейтинг ранжирует страны по 14 показателям в четырех категориях: экономическое участие и возможности, расширение политических прав, образовательный уровень и здоровье.

В категории политических прав индекс Японии упал до 125-го места с 123-го в 2017 году, отражая небольшое число женщин в политике. По остальным показателям Япония улучшила индексы. В рейтинге первые места занимают страны Северной Европы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить