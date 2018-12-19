Япония заняла 110 место в рейтинге гендерного равенства

Токио, , 17:51 — REGNUM 18 декабря швейцарский некоммерческий фонд «Всемирный экономический форум», более известный как организатор Давосского форума, объявил о результатах рейтинга гендерного равенства по 149 странам. Япония заняла 110 место и показала худший результат среди «Большой семёрки».

По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», рейтинг ранжирует страны по 14 показателям в четырех категориях: экономическое участие и возможности, расширение политических прав, образовательный уровень и здоровье.

В категории политических прав индекс Японии упал до 125-го места с 123-го в 2017 году, отражая небольшое число женщин в политике. По остальным показателям Япония улучшила индексы. В рейтинге первые места занимают страны Северной Европы.