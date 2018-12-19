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Правительство Японии ужесточает правила курения в общественных местах

Общество

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло решение о введении новых правил курения в общественных местах

Правительство Японии ужесточает правила курения в общественных местах
Alexas_Fotos
Курение

Токио, 19 декабря 2018, 20:08 — REGNUM  Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии решило с 1 июля 2019 года изменить политику курения в общественных местах, особенно это будет касаться школьных, больничных и административных помещений. До этого министерством был принят закон о противодействии курению.

По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», будет официально запрещено курить в зданиях школ, больниц, ресторанов, баров и т.д. Причиной этого является увеличивающееся число «пассивных» курильщиков, среди которых молодые люди до 20 лет и беременные женщины, а также пациенты в медицинских учреждениях.

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Зарубежная хроника
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