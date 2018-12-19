Ресурсный центр для волонтёров начал работу в Дагестане

Махачкала, , 17:24 — REGNUM Ресурсный центр добровольчества — филиал Ассоциации волонтерских центров — начал свою работу в Республике Дагестан. Трёхстороннее соглашение подписали председатель совета АВЦ Артем Метелев, первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов и руководитель открывшегося центра Людмила Саидова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по делам молодёжи РД.

Отмечается, что волонтерский центр в Дагестане функционирует с 2010 года и теперь приобрел новый статус. Ресурсный добровольческий центр будет помогать людям находить волонтерские проекты и организации в республике и при желании вступать в них.

«Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества, особенно на Северном Кавказе, для нас действительно важная задача. Мы будем помогать центру и оказывать ему постоянную поддержку в развитии, как и другим волонтерским проектам региона», — сказал на церемонии подписания соглашения председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Напомним, Ассоциация волонтерских центров была создана в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина. Миссия проекта заключается в создании условий и инфраструктуры для эффективного развития волонтерского движения и в формировании культуры добровольчества в стране.

В состав АВЦ на сегодняшний день входит 142 организации, объединяющие более двух тысяч волонтерских движений по всей России. Республика Дагестан стала 14-м регионом, который подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией.