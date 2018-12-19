Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В туристическом позиционировании Свердловской области не стоит делать акцент на расстреле Николая II и его семьи в 1918 году. Об этом заявила директор государственного бюджетного учреждения «Центр развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению руководителя, расстрел мог произойти где угодно, и лучше делать ставку на другие идеи в плане туризма:

«Если рассматривать туризм в Свердловской области и его брендировании, то акцент нужно расставлять не на конкретных личностях, а на маршрутах и направлениях, которые сегодня востребованы. Брендом может стать тот факт, что мы граница Европы и Азии. Есть направление промышленно-индустриального туризма — у нас здесь и история, и настоящее, и будущее» — считает Туканова.

Впрочем, если кому-то хочется связать Свердловскую область с фамилией Романовых, то есть и другие варианты этого «взаимодействия», отмечает Туканова.

«Если уж брать императорскую фамилию, то можно указать, как она повлияла на строительство Екатеринбурга — Пётр однажды повелел построить здесь город», — напомнила эксперт.

Ранее, 11 декабря на открытии выставки «Царские дни-2018. Первосвятительский визит» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что благодаря расстрелу царской семьи о Екатеринбурге знает весь мир. А известный писатель Алексей Иванов не раз указывал, что данное событие является «новым брендом Екатеринбурга».

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