В ЦОДД Москвы объяснили пробки большим иногородним трафиком

Москва, , 17:04 — REGNUM Иногородний трафик добавляет Москве проблем, заявил 19 декабря главный отдела дежурной смены ситуационного центра ЦОДД правительства Москвы Евгений Масленников в эфире телеканала «Москва 24».

«Традиционно к новогодним праздникам приезжает большое количество автомобилей. Эта цифра варьируется от 5 до 25 процентов от общего количества автомобилей — таких вот, не московского региона. Сейчас сложно будет назвать точно цифру, но определённо такой иногородний трафик также добавляет проблем в городе, добавляет загрузку улично-дорожной сети. И, собственно говоря, приходится дольше стоять», — сказал он.

19 декабря Москва на протяжении всего дня испытывает затруднения в движении, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию от 7 до 9 баллов по 10-балльной шкале.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦОДД в микроблоге советует водителям Москвы пересесть на городской транспорт или не ездить в час пик.

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