В Москве с 1 января увеличатся тарифы на проезд в пригородных поездах

Москва, , 17:02 — REGNUM С 1 января 2019 года стоимость проезда в электричках в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области — 23 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 19 декабря.

Для сравнения, сейчас проезд по городу на электропоездах пригородного сообщения составляет 34 рубля, межсубьектные поездки обходятся в 22 рубля.

В пресс-службе также пояснили, что повышение тарифа не превышает прирост инфляции с июля 2017 года. Согласно прогнозу минэконома РФ, в 2019 году инфляция составит +9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись с 1 июля 2017 года.

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