В Воронеже согласован пикет против концертов Элджея

Воронеж, , 16:40 — REGNUM Жители Воронежа добиваются отмены концерта популярного хип-хоп исполнителя Элджея, запланированного на одной из концертных площадок города в начале января. Сообщение о проведении пикета против концерта исполнителя появилось в социальной сети Вконтакте в группе «Защита прав семей» 19 декабря.

Проведение пикета запланировано на 11:00 22 декабря, в самом центре Воронежа — на площади им Никитина, у кинотеатра «Пролетарий». По прогнозу организаторов, на мероприятии ожидается до сотни участников: именно на такое количество мэрией согласована акция. Организаторы акции обвиняют Элджея в том, что он якобы пропагандирует в своих песнях алкоголь, наркотики и суицид

«Призываем вас выйти на согласованный пикет с целью недопущения выступления артиста Элджея в нашем городе», — говорится в обращении.

Отметим, что концерт Элджея запланирован на одной из популярных концертных площадок Воронежа на 5 января, что совпадает с периодом школьных каникул. Между тем, призывы к запрету концерта звучат с ноября — активисты даже создали соответствующую петицию на платформе Change.org.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже был отменен концерт группы IC3PEAK. Концерты Элджея ранее отменили в Нижнем Новгороде и Якутске. В первом случае причиной стали результаты проверки соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, после многочисленных жалоб родителей в соцсетях, во втором — угрозы, якобы поступавшие исполнителю.

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Добавим, что вопрос сорванных концертов обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека (СПЧ). Тогда президент призвал выяснить причины отмены выступлений рэперов.

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