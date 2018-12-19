Исходный код игры Leisure Suit Larry зачитали во время прямой трансляции

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Американский архивист Джейсон Скотт провёл восьмичасовую прямую трансляцию в поддержку разработчика игры Leisure Suit Larry Эла Лоу. Во время трансляции на специальном сервисе Twitch Скотт зачитывал исходный код игры. Полная запись трансляции недоступна, однако пользователи успели сохранить её ключевые фрагменты.

Эта акция была проведена Джейсоном Скоттом после новости о том, что компания Activision запретила разработчику игры Элу Лоу продавать дискеты с кодом игры на онлайн-аукционе eBay. На трансляцию Скотт оделся как Ларри — главный герой проекта. Помимо зачитывания исходного кода игры, архивист призывал зрителей поддерживать некоммерческие организации: Фонд Электронных рубежей, Фонд истории видеоигр и Библиотеку интернет-архива.

Напомним, что о запрете продавать дискеты с кодом игры Leisure Suit Larry рассказал давний фанат серии Бриттон Метьюс. Он сообщил, что Лоу позвонили юристы Activision и попросили отменить продажу кода. Юристы аргументировали эту просьбу тем, что код Larry может частично совпадать с кодом других игр компании. При этом у Activision нет прав на Leisure Suit Larry. Разработчик проекта уверен в том, что правда на его стороне, но не планирует начинать судебное разбирательство. Лоу считает, что затраты на адвоката перекроют возможную прибыль с продажи кода.

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