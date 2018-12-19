Нацбанк Украины решил вновь судиться с олигархом Коломойским

Киев, , 16:06 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы на общую сумму свыше $238 млн против олигарха Игоря Коломойского, сказано в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на официальном сайте ведомства.

По мнению НБУ, Коломойский, будучи акционером Приватбанка, не выполнил обязательства по пяти договорам, по которым его банк получил рефинансирование от государства в 2016 году.

Попытки решить вопрос с Коломойским иными способами ни к чему не привели, констатируют в Нацбанке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года Национальный банк Украины выиграл 19 судов против Коломойского, отсудив у него около $35 млн.

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Всего Коломойский и его партнёр Геннадий Боголюбов подозреваются в нанесении Украине убытков в размере $250 млн.