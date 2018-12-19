Среда, 19 Декабря 2018 года
16:54:36 МСК

Нацбанк Украины решил вновь судиться с олигархом Коломойским

Общество

В конце октября 2018 года Национальный банк Украины выиграл 19 судов против Коломойского, отсудив у него около $35 млн

Нацбанк Украины решил вновь судиться с олигархом Коломойским
Сергей Грибков. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем (по одноимённой повести Н. В. Гоголя). 1864

Киев, 19 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы на общую сумму свыше $238 млн против олигарха Игоря Коломойского, сказано в пресс-релизе, опубликованном 19 декабря на официальном сайте ведомства.

По мнению НБУ, Коломойский, будучи акционером Приватбанка, не выполнил обязательства по пяти договорам, по которым его банк получил рефинансирование от государства в 2016 году.

Попытки решить вопрос с Коломойским иными способами ни к чему не привели, констатируют в Нацбанке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года Национальный банк Украины выиграл 19 судов против Коломойского, отсудив у него около $35 млн.

Читайте также: Нацбанк Украины выиграл почти 20 исков против Коломойского

Всего Коломойский и его партнёр Геннадий Боголюбов подозреваются в нанесении Украине убытков в размере $250 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить