Подозреваемый в финансировании терроризма назвал «бредом» заявления ФСБ

Москва, , 16:04 — REGNUM Объявленный в международный розыск Исраил Ахмеднабиев (более известный как Абу Умар Саситлинский) опроверг свою причастность к финансированию терроризма под видом благотворительной деятельности. В размещённом в сети видео обвинения в свой адрес со стороны ФСБ России он назвал «полным бредом» и «информационным вбросом», передаёт 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Исраил Ахмеднабиев утверждает, что никогда не поддерживал террористов и не имеет с ними никаких отношений, в том числе и финансовых. Он добавляет, что его фонды находятся в Швеции, и у местных спецслужб нет к ним никаких претензий, так как они отчитываются перед ними за каждую копейку.

Напомним, 13 декабря ФСБ России объявила о выявлении подпольной сети, члена которой собирали деньги для международных террористических организаций «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Московской области, а также в трёх республик Северного Кавказа, Дагестане, Чечне и Ингушетии, были задержаны в общей сложности семь человек. Уточняется, что в период с 2016 года они перевели террористам на Ближнем Востоке более 38 млн рублей.

По данным ФСБ, организатором широкой законспирированной сети, занимающейся финансовой поддержкой бандформирований, является скрывающийся за рубежом Абу Умар Саситлинский. По версии силовиков, свою деятельность так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» осуществляют под видом помощи малоимущим мусульманам и строительства мечетей. На самом же деле, как считают российские спецслужбы, собранные средства обналичиваются и передаются международным террористическим организациям.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ задержала семерых сборщиков денег для террористов