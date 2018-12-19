YouTube восемь лет игнорировал канал с откровенным контентом

Ханой, , 16:06 — REGNUM YouTube спустя восемь лет заблокировал «семейный» канал Susu Family за нарушения правил, в том числе за «спам, обман и введение пользователей сервиса в заблуждение». Канал, позиционирующий себя как источник образовательных роликов, заметили после обвинений в сексуализации контента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жительница Вьетнама Нгует ведет свой видеоблог с 2010 года. В описании канала она утверждала, что снимает образовательные видео для родителей и рассказывает о стиле жизни во Вьетнаме. Темами роликов становились будничные дела, например, как семья убирается в доме, стирает одежду или моет машину.

На первый взгляд, видео не содержали ничего необычного, но при этом набирали большое количество просмотров. Так, ролик о кормлении собаки посмотрели более 2,6 млн раз. К моменту удаления канал собрал около 40 млн просмотров. При этом в начале каждого видео появлялся дисклеймер:

«Это видео натуралистично и может быть неприемлемым для некоторых зрителей. Детям разрешается смотреть на усмотрение родителей».

Это вызвало подозрение у YouTube-блогера PaymoneyWubby, который опубликовал обзор под названием «Видео жуткой мамочки нужно остановить». Он обратил внимание на то, что во время будничных занятий Нгует снимала откровенный контент. Например, показывала нижнее бельё или демонстрировала грудь во время кормления так, что некоторые зрители сочли это сексуализацией.

Обзор PaymoneyWubby вызвал широкий резонанс и попал на Reddit. Вероятно, после такой огласки возросло и количество жалоб, после чего канал Susu Family заметили модераторы YouTube. Как подтверждает статистика Google Trends, в декабре этот канал стали искать в десятки раз чаще, чем раньше.

Несмотря на то, что видеохостинг удалил ролики Susu Family, на других малопопулярных каналах стали появляться «перезалитые» видео. Кроме того, их главная героиня периодически появляется в роликах нескольких других каналов, похожих по контенту. В них женщина также демонстрирует нижнее белье и предстает в позах с сексуальным подтекстом.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёный, создавший генно-модифицированных детей, включён в список людей года