В Италии принят закон о «выметании коррупционеров»

Рим, , 15:54 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии утвердила новый закон о борьбе с коррупцией, ранее согласованный Сенатом и правительством, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 19 декабря.

Предложенный правящим «Движением 5 звезд» и имеющий неформальное название «закон о выметании коррупционеров» предполагает, в частности, пожизненное отстранение от процесса государственных закупок всех уличенных в коррупции.

Кроме того, согласно новой версии закона, в Италии для решения проблем коррупции появятся «агенты под прикрытием» и «агенты-провокаторы», будет введен запрет на крупные (свыше 500 евро) анонимные пожертвования политическим партиям, а также отменены наказания для добровольно признавшихся в коррупции в 4-месячный срок.