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Министр госуправления Италии пожаловалась на избыток англицизмов

Общество

Джулия Бонджорно напомнила, что итальянский язык «еще жив»

Рим, 19 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Итальянские чиновники используют слишком много англицизмов, заявила в среду, 19 декабря, министр государственного управления Джулия Бонджорно, передает Il Messaggero.

По мнению министра, в наибольшей степени проблема распространена в использовании лексики в сфере информационных технологий. Использование «англосаксонского словаря» ускоряет общение, но делает его менее ясным, считает Бонджорно.

Министр отметила, что она не настаивает на «лингвистической автаркии» Италии, но считает, что итальянский язык «еще жив», любим многими людьми в разных странах мира и заслуживает поддержки в том числе и методом употребления государственными служащими.

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Политическая жизнь Италии
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