Ассоциация мэров Франции поможет организовать общенациональные дебаты — СМИ

Париж, , 15:48 — REGNUM Ассоциация мэров Франции (AMF) намерена внести свой вклад в организацию национальных дебатов по выходу из кризиса, связанного с движением «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Ассоциация готова помочь организовать общенациональные дебаты.

«Общереспубликанские дебаты, открытые для всех, будут организованы государством на территории Франции. В одиночку мэры не могут нести эту ответственность», — говорится в заявлении AMF.

Известно, что в течение длительного времени ассоциация мэров осуждала решения, «которые, по ее мнению, подрывают территориальную и социальную сплоченность». Речь идет о сокращении жилищной помощи или субсидировании рабочих мест.

Напомним, ассоциация AMF, возглавляемая Франсуа Бароином, объединяет почти всех мэров Франции.