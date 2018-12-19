В Астане планируют организовать специальные стоянки для электромобилей

Астана, , 15:38 — REGNUM Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны направило в комитет администрации полиции МВД Казахстана предложение о разработке нового дорожного знака «Стоянка электромобилей», сообщает 19 декабря издание Informburo.

Планируется, что электромобили будут занимать 2% от общей площади стоянки. Специальные парковочные места планируется организовать на стоянках социальных объектов и торгово-развлекательных центров.

Управление также разработало проект акима (мэра) Астаны об утверждении правил организации и использования стоянок и парковок для бесплатного размещения электромобилей. Данный вопрос вынесен на обсуждение общественного совета города.

Напомним, 23 ноября председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заявила, что организация парковочных мест для электромобилей предусмотрена комплексным планом мероприятий по оздоровлению окружающей среды.

Читайте также: В Италии обсуждают возможное введение налога на неэлектрические автомобили