Тоскуют по СССР те, кому за 55 — эксперт

Москва, , 15:35 — REGNUM Число тоскующих по СССР жителей России достигло максимума за десятилетие. Очевидно, что речь идет именно о тех гражданах, которые к настоящему моменту находятся в возрастной категории 55+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Их так называемая тоска вряд ли связана с тотальным дефицитом продуктов питания и товаров широкого потребления, за которыми во времена СССР нужно было стоять в многокилометровых очередях, и не с проживанием в коммунальной квартире, а с воспоминаниями приятных сердцу моментов, происходивших с ними во времена их молодости.

«По этому поводу есть очень хорошая латинская поговорка: «Прошлое мы изменить не можем, мы лишь можем улыбнуться будущему», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, на сегодняшний день две трети жителей России жалеют о распаде Советского Союза. Этот показатель достиг десятилетнего максимума.

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