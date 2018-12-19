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Власти Москвы советуют водителям не ездить по пробкам

Общество

Репост записи сделал микроблог «Московский транспорт»

Москва, 19 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  В Москве водителям предложили ездить на городском транспорте или не в час пик. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Зимняя Москва прекрасна! Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре. Чтобы не портить себе новогоднее настроение, на авто выезжайте до/после часа пик, а если хочется быстро и без пробок — то на городском транспорте», — советуют в ЦОДД.

Репост записи сделал микроблог «Московский транспорт» Транспортного комплекса столицы.

Отметим, 19 декабря большую часть дня в Москве наблюдаются заторы, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию от 7 до 9 баллов.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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