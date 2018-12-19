Отлучённый от церкви митрополит Драбинко «перевёл» киевский храм в ЕПУЦ

Киев, , 15:26 — REGNUM Экс-митрополит УПЦ МП Александр Драбинко заявил, что Спасо-Преображенский храм Киева относится к раскольничьей единой православной украинской церкви (ЕПУЦ), сообщил 19 декабря телеканал «Громадське».

"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего присоединения к православной церкви Украины, и покинули храм. Но я надеюсь, они вернутся», — заявил Драбинко журналистам.

Отметим, оставшиеся прихожане встретили слова бывшего священнослужителя аплодисментами.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный «собор», на котором была создана раскольничья «церковь» под руководством Константинопольского патриархата. Митрополит УПЦ МП Драбинко был одним из двух иерархов канонической церкви, который участвовал в данном мероприятии.

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После аналогичного поступка отлучённого от церкви экс-митрополита Симеона, захваченный им храм покинула значительная часть прихожан и священнослужителей.

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