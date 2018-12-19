В Москве в 2019 году благоустроят и озеленят парк Дружбы

Москва, , 15:22 — REGNUM В следующем году в парке Дружбы в Москве начнется комплексное благоустройство и озеленение, сообщает 19 декабря пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что итоговая концепция обновления зоны отдыха была подготовлена при участии местных жителей. Так, в парке появятся детские и спортивные площадки, скейт-парк, беседки и Аллея Памятников.

Парк расположен на границе трех районов — Левоборежного, Головинского и Ховрина. Площадь благоустройства превысит 40 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом зимнем сезоне в Москве откроются катки с натуральным и искусственным льдом в 23 парках. Бесплатно покататься на коньках москвичи и гости столицы смогут в 12 парках, в том числе в парке Дружбы.

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