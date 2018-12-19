Законопроект о стакане молока или сока для школьников внесен в Госдуму

Москва, , 15:19 — REGNUM Законопроект о соках и молоке для учащихся начальных классов школ России внесли в Госдуму лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Инициатива предусматривает ежедневное предоставление учащимся питьевого молока, кисломолочных продуктов или сока прямого отжима в индивидуальных упаковках за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации.

Прописано, что продукция должна быть произведена исключительно из сырья российского происхождения.

«Принятие законопроекта обеспечит укрепление здоровья и повышение успеваемости школьников, будет способствовать снижению заболеваемости подрастающего поколения и повышению культуры здорового питания населения», — отмечают авторы.