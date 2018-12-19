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Законопроект о стакане молока или сока для школьников внесен в Госдуму

Общество

Российского происхождения

Законопроект о стакане молока или сока для школьников внесен в Госдуму
Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко (фрагмент). 1868

Москва, 19 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  Законопроект о соках и молоке для учащихся начальных классов школ России внесли в Госдуму лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Инициатива предусматривает ежедневное предоставление учащимся питьевого молока, кисломолочных продуктов или сока прямого отжима в индивидуальных упаковках за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации.

Прописано, что продукция должна быть произведена исключительно из сырья российского происхождения.

«Принятие законопроекта обеспечит укрепление здоровья и повышение успеваемости школьников, будет способствовать снижению заболеваемости подрастающего поколения и повышению культуры здорового питания населения», — отмечают авторы.

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