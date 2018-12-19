На ярославском форуме «ПроеКТОрия» детей поразил вирус

Ярославль, , 15:04 — REGNUM В департаменте здравоохранения правительства Ярославской области прокомментировали слухи о массовом отравлении участников форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходил в Ярославле на минувшей неделе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, информация об этом появилась в ярославских СМИ 15 декабря: десятки детей в ночь с четверга на пятницу были доставлены в инфекционную больницу, их состояние было очень похоже на пищевое отравление.

19 декабря в областном департаменте здравоохранения пояснили, что все участники форума «Проектория», попавшие в ярославскую инфекционную больницу уже выписаны и находятся у себя дома.

Всего был госпитализирован 21 человек. Все дети в больницу поступили со схожими симптомами — покраснения горла, температура, у некоторых — жидкий стул и рвота. Сразу же было принято решение для локализации инфекции детей положить в больницу.

«В инфекционную больницу доставили 24 подростка, трем госпитализация не потребовалась. 21 положили на лечение с клиникой ОРИ. У 11 пациентов клинически и лабораторно выявлен вирусный гастроэнтерит. У части подростков завершается лабораторное обследование на выявление бактериальной инфекции», — рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Согласно официальной информации, все подростки получили лечение в необходимом объёме и выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Перед отъездом ярославские медики в гостиницах осмотрели всех детей: новых случаев заражения не выявили.