Разработчики For Honor рассказали о нововведениях в 2019 году

Монтрёй, Франция, , 15:52 — REGNUM Представители компании Ubisoft сообщили, что онлайн-экшен For Honor в 2019 году пополнится новым контентом. На своём сайте разработчики выложили полный список будущих обновлений, среди которых игровые бойцы и тематические ивенты.

Главным нововведением для 2019 года станет пополнение списка доступных персонажей. За год Ubisoft планируют добавить в игру четырёх уникальных бойцов, по одному для каждой доступной фракции. В то время как будет происходить разработка и релиз новых героев, авторы проекта обещают проводить разнообразные сезонные ивенты. Среди них точно появится Хэллоуин, который пройдёт в октябре 2019 года. Также в игру добавят новые карты и различные патчи для исправления существующих ошибок. Игра начнёт пополняться новым контентом с 31 января 2019 года.

Напомним, что For Honor — мультиплеерная видеоигра в жанре hack’n’slash (досл. «руби и кромсай») с видом от третьего лица. Проект разработан компанией Ubisoft для PC, PS4 и Xbox One. Здесь геймеры берут на себя управление средневековым воином одной из четырёх фракций (рыцари, викинги, самураи и У Линь) и сражаются с другими игроками на интерактивной арене.

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