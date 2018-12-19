Использовали для производства суррогатов: зачем запрещать «сухой алкоголь»

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Доля «сухого алкоголя» на рынке была незначительной, но проблема при этом была серьезной — эту продукцию часто использовали для производства суррогатов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 декабря, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решения Госдумы в части производства и оборота «сухого алкоголя» в России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума утвердила закон о запрете производства и оборота «порошкообразной спиртосодержащей продукции» в России.

«Доля такой продукции в общем обороте была незначительной, хотя стоит отметить, что точных данных по этому вопросу нет. Но проблема тем не менее была серьезной, прежде всего потому, что контролировался оборот такой продукции очень слабо.

Во многих странах «сухой алкоголь» уже запрещен. Главный вопрос — что именно там намешано. Кроме того, именно эту продукцию чаще всего использовали для производства суррогатов. Технический прогресс позволяет имитировать вкус коньяка или виски довольно убедительно. Есть и тот аргумент, о котором ранее говорили в правительстве: потребитель может произвольно изменить дозировку, а это опасно.

Причины, по которым люди потребляли данную продукцию, не сводятся только к низкой цене. Другими «аргументами за» была возможность «креативить», то есть смешивать, делать «крепче» или «слабее», — отметил Максим Черниговский.