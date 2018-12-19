Педагоги СКФО обсудили обновление содержания общего образования

Ставрополь, , 14:47 — REGNUM Около 200 педагогов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа приняли участие в совещании, посвящённом вопросу обновления содержания общего образования, которое прошло на площадке Северо-Кавказского федерального университета. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие открыл замдиректора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Дмитрий Метелкин, который сообщил о двух подпроектах национального проекта «Образование» — «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

«Мы должны создать качественно новую образовательную среду, работающую на ребенка, чтобы он приобрел такой набор компетенций, которые требует от него жизнь, современная экономика, — сказал он.

Заместитель президента Российской академии образования, советник министра просвещения РФ Виктор Басюк в своём выступлении сообщил о федеральных государственных образовательных стандартах и требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, включающих предметные, метапредметные и личностные результаты.

Министр образования Ставропольского края Евгений Козюра рассказал собравшимся об особенностях регионального компонента содержания образования.

В свою очередь, ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская, познакомив участников совещания с деятельностью вуза, сообщила, что одним из стратегических приоритетных проектов учреждения является педагогическое образование.

«Мы стремимся предметно разобраться, в полной ли мере программы вуза, реализуемые на направлениях подготовки всех учителей-предметников, соотносятся с требованиями профессиональных стандартов, и в какой степени подготовка нашего выпускника, молодого учителя, отвечает запросам современной школы», — пояснила ректор.

Также она заметила, что последний указ Минюста РФ, а затем и Минобрнауки РФ в 2009 году утвердил требования результатов освоения содержания основных образовательных программ и собственно сами результаты для каждой предметной области с 1 по 4 класс. И теперь именно профессиональное сообщество должно взяться и отработать эти вопросы для других классов.

После пленарного заседания работа окружного совещания продолжилась по предметным секциям. Педагоги приняли участие в обсуждении требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы — начального и основного общего образования.

До конца 2018 года окружные совещания по вопросу обновления содержания общего образования пройдут во всех федеральных округах. Напомним, согласно майскому указу (7 мая 2018 года) президента РФВладимира Путина, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования.

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