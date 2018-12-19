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Патриарх Кирилл: украинские политики ведут народ к духовной погибели

Общество

Киевские власти указывают верующим ложный путь, который отрывает людей от истинной церкви

Патриарх Кирилл: украинские политики ведут народ к духовной погибели
Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

Москва, 19 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  Предлагая украинским верующим переходить в новообразованную раскольничью «церковь» власти Украины ведут их к духовной погибели, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре.

По словам патриарха, украинские власти указывают верующим ложный путь, «который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь».

Кирилл добавил, что указанный путь является дорогой в «в духовное никуда», путём к погибели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Верховная рада Украины намерена принять несколько законопроектов, которые запретят канонической УПЦ МП называться «украинской», а также позволят религиозным общинам «законно» переходить в неканоническую «поместную автокефальную Православную церковь Украины».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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