В Таиланде бывший ювелир провернул «голливудское» ограбление

Бангкок, , 14:33 — REGNUM Разорившийся ювелир из Таиланда провернул одно из самых дерзких ограблений. Ему удалось украсть дорогостоящий алмаз стоимостью около 20 млн рублей (10 млн батов). Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Мужчина ранее владел процветающим ювелирным бизнесом, но потерял его из-за пристрастия к азартным играм. Однако у него сохранились бизнес-контакты, и когда он узнал, что его знакомый из Индии хочет продать алмаз, то пригласил его в ненастоящий ювелирный магазин.

Во время совершения «сделки» преступник сказал продавцу, что хочет посмотреть на камень при дневном свете и вышел на улицу, оставив последнего за закрытой дверью. Он был пойман через три дня на границе с Камбоджей, но алмаза у него при себе уже не оказалось.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пользователи соцсетей заподозрили один из зоопарков в жестоком обращении с животными. Они опубликовали в сети видео с тощей слонихой, которую заставляли выполнять различные трюки.

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