В Турции в 2018 году предотвратили 347 терактов — МВД

Анкара, , 14:39 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что правоохранительные органы Турции предотвратили 347 террористических актов в 2018 году, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

«В прошлом году мы предотвратили 697 террористических актов, в этом году их число снизилось до 347. Это серьезная работа и большой успех, который не стоит игнорировать», — подчеркнул министр.

Министр обвинил такие организации, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочую партию Курдистана и ФЕТО в попытках дестабилизации ситуации в Турции.

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