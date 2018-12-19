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В Турции в 2018 году предотвратили 347 терактов — МВД

Общество

«Это серьезная работа и большой успех»

В Турции в 2018 году предотвратили 347 терактов — МВД
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Анкара, 19 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что правоохранительные органы Турции предотвратили 347 террористических актов в 2018 году, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

«В прошлом году мы предотвратили 697 террористических актов, в этом году их число снизилось до 347. Это серьезная работа и большой успех, который не стоит игнорировать», — подчеркнул министр.

Министр обвинил такие организации, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочую партию Курдистана и ФЕТО в попытках дестабилизации ситуации в Турции.

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