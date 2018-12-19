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Мэр Богора: для ликвидации последствий шторма требуется $518 тыс

Общество

Необходима сумма в 7,5 млрд рупий или около $518 тысяч

Мэр Богора: для ликвидации последствий шторма требуется $518 тыс
Уинслоу Хомер. Раннее утро после урагана на море. Между 1900 и 1903

Богор, Индонезия, 19 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  Правительство индонезийского города Богор объявило, что для ликвидации последствий стихийного бедствия необходима сумма в 7,5 млрд рупий или около 518 тысяч долларов США, сообщает Antaranews.

Мэр Богора Бима Арья Сугиарто заявил, что необходимая для борьбы с последствиями обрушившегося на Богор шторма сумма была получена после сбора данных.

Помимо городского бюджета, правительство города Богор также получило от провинции Западная Ява финансирование в размере 5 млрд рупий.

«Похоже, что в Богоре еще никогда не было такой катастрофы», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство города Богор объявило, что областной бюджет выделил 1,5 млрд рупий на ликвидацию последствий шторма, который повредил около 1820 домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия города Богор выделила 1,5 млрд рупий на ликвидацию последствий шторма

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Ураганы, шторма, бури
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