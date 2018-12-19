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С начала года в России в результате пожаров погибли более 380 детей — МЧС

Общество

Основная причина гибели – оставление детей одних дома

С начала года в России в результате пожаров погибли более 380 детей — МЧС
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Москва, 19 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  В 2018 году на пожарах в России погибли 386 детей, сообщил 19 декабря директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев на пресс-конференции.

«Как это ни печально, но в этом году 386 случаев гибели несовершеннолетних на пожарах», — сообщил Еникеев.

По его словам, основная причина гибели — оставление детей одних дома, неуделение им должного внимания, а также неисправность отопления и отсутствие первичных средств пожаротушения.

«На сегодняшний день проведена серьезная работа, чтобы местная власть уделила должное внимание этим рискам», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС Евгений Зиничев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова договорились объединить усилия по активизации в регионах профилактической и разъяснительной работы по профилактике детского травматизма и гибели детей в результате пожаров.

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Пожары в жилых домах
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