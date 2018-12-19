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На Арбате появится памятная доска Людмиле Алексеевой

Общество

На улице Арбат прошли детские годы правозащитницы, там же она жила по возвращении из эмиграции

Москва, 19 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  В Москве на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница Людмила Алексеева, будет установлена мемориальная доска. Об этом говорится в сообщении Фонда памяти.

В 2019 году фонд проведет конкурс на проект памятной доски. Для участия в нем будут приглашены скульпторы, художники и архитекторы, а также учащиеся художественных и архитектурных вузов.

На улице Арбат прошли детские годы Алексеевой, там же она жила по возвращении из эмиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания прошла в Москве 11 декабря, память правозащитницы почтил президент России Владимир Путин. Похоронят Алексееву в Вашингтоне, где покоятся её родственники.

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