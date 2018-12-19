На Арбате появится памятная доска Людмиле Алексеевой

Москва, , 14:15 — REGNUM В Москве на фасаде дома на Арбате, где жила правозащитница Людмила Алексеева, будет установлена мемориальная доска. Об этом говорится в сообщении Фонда памяти.

В 2019 году фонд проведет конкурс на проект памятной доски. Для участия в нем будут приглашены скульпторы, художники и архитекторы, а также учащиеся художественных и архитектурных вузов.

На улице Арбат прошли детские годы Алексеевой, там же она жила по возвращении из эмиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания прошла в Москве 11 декабря, память правозащитницы почтил президент России Владимир Путин. Похоронят Алексееву в Вашингтоне, где покоятся её родственники.

Читайте также: Людмила Алексеева будет похоронена в Вашингтоне