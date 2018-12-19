Дети перестают верить в Деда Мороза в разном возрасте – психолог

Казань, , 14:12 — REGNUM Результаты исследования Университета Эксетера, в соответствии с которым дети перестают верить в существование Деда Мороза в восемь лет, не всегда соответствуют действительности. Всё зависит от самого ребенка и воспитания в семье, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного и начального образования Института психологии и образования Казанского федерального университета Светлана Башинова.

«Дети все разные, да и воспитание очень влияет. Если родители не читали ребенку сказки, если не общаются в семье, а загоняют в мультфильмы, то, конечно, веры не будет уже и в пять лет», — приводит пресс-служба КФУ слова Башиновой.

При этом психолог назвала ошибочным поведение родителей, которые сознательно не хотят «врать ребенку», участвовать «в истерии с фальшивыми дедами с ватными бородами» и сообщают полуторагодовалым малышам, что подарки под елку кладут они. По её словам, ребенок в 2−6 лет плохо отличает сказку от реальности, поэтому для него Баба Яга и Снегурочка — такие же реальные персонажи, как и сосед по подъезду. Если лишить ребенка сказки про Деда Мороза, то это ударит по самооценке малыша.

В случаях, когда ребёнок пришел домой расстроенный, узнав правду от других ребят, и дома даже злится и обижается на родителей из-за того, что те его обманывали, психолог советует отнестись к ситуации с пониманием и объяснить ребенку, что несуществующий Дед Мороз не отменяет праздника. А потому можно продолжать верить в сказку.

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