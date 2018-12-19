«Ложная тревога»: или «пропуск цели»: что даёт блокировка Telegram

Москва, , 14:11 — REGNUM Услуги по фильтрации трафика Telegram по технологии DPI предлагаеют несколько компаний, так что выбор у заказчика есть. Наверное, основной вопрос с точки зрения заказчика был в том, чьё решение принесёт минимум хлопот. Ведь при любой фильтрации возникают ошибки двух родов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Ошибка первого рода называется «ложной тревогой». Жертвами такой ошибки стали проекты, которые были заблокированы Роскомнадзором во время прошлого сезона охоты на Telegram, поскольку провайдеры облачных услуг выделяли им динамические IP-адреса, которые ранее использовал мессенджер», — пояснил эксперт.

Ошибка второго рода называется «пропуском цели». Она имеет место, когда анализатор трафика не сумеет распознать Telegram. Главный ущерб репутации агентства был нанесён, конечно, ошибкой первого рода, когда поднялся громкий плач заблокированных по ошибке магазинов.

«Вброшенные прессой оценки стоимости проекта внедрения DPI — поразительно высокие, но в общем-то, если соревнование сторонам ещё не надоело, то у Дурова денег гораздо больше. Прошлой весной он привлёк около 2 мдрд долларов на создание платёжной сети TON, о которой с тех пор мало пишут, так что неясно, насколько она готова, и сколько на неё потрачено. Но что-то, наверняка, осталось», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей. Речь идет о технологии DPI (Deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»).

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