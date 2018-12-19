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В Москве хотят установить минимальный размер средств фонда капремонта

Общество

Вносятся изменения в закон о жилищной политике

В Москве хотят установить минимальный размер средств фонда капремонта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Москва, 19 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  В Москве могут установить минимальный размер фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании столичного парламента 19 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Принятие закона города Москвы «О внесении изменения в статью 7 Закона города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы» будет способствовать обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Москве», — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия»).

Так, законопроектом предлагается наделить правительство Москвы полномочием по установлению минимального размера фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах.

Как сообщало ИА REGNUM, программа капремонта жилья в Москве действует уже несколько лет, но лишь часть переживших перестройку подъездов могут похвастаться действительно качественными работами.

Читайте подробнее: Хищения, жалобы и непрофессионализм: Как делают капремонт в Москве

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Капитальный ремонт жилья
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