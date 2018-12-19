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Во Владимирской области один человек заболел свиным гриппом

Общество

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического порога

Владимир, 19 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Во Владимирской области зафиксирован случай заболевания гриппом типа А (H1N1), известного как свиной грипп. Об этом сообщили в региональном управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, в целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе спокойная — показатели пока не превышают эпидемиологический порог.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в городе и области спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости в области во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению — на 2,6%», — говорится в сообщении.

Большего всего заболевших — в Собинском районе, Владимире, Кольчугинском и Муромском районах. В последнем в одной школе районного центра объявлен карантин, который продлится до 23 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимире в нескольких школах были выявлены случаи внебольничной пневмонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире случаи пневмонии зафиксированы еще в двух школах

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Свиной грипп
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