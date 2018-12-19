Кокорин назвал две книги, которые стоит прочесть всем

Москва, , 14:02 — REGNUM Находящийся в СИЗО футболист Александр Кокорин рекомендует всем жителям России прочесть роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает 19 декабря RT.

Еникеев посетил спортсмена в следственном изоляторе. По его словам, Кокорин сейчас читает преимущественно адресованные ему письма и отвечает на них. Ранее он прочел роман Дюма, герой которого оказался заключен в тюрьму.

Эту книгу, повествующую о несправедливом заточении, Кокорин советует всем. Каждый гражданин России должен также прочесть Уголовный кодекс, полагает он.

Книги футболист получает из передач или из библиотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорсуд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста. Футболисты, арестованные за драки в центре Москвы, останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

Читайте также: Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и Мамаева

Читайте ранее в этом сюжете: Мамаев назвал «позором» решение Мосгорсуда по апелляции