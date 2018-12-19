Информационный поединок: Роскомнадзор добавляет Telegram популярности

Москва, , 13:58 — REGNUM Громкая новость о финансировании Роскомнадзором разработки программных средств блокировки запрещенных сайтов, в частности, мессенджера Telegram, привлекает внимание крупной суммой выделенных средств — 20 млрд рублей. Сумма эта превышает, согласно данным открытых источников, финансирование Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 2017 году. При этом РФФИ поддерживает проведение научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, в то время как задача блокировки запрещенного на территории России интернет-ресурса имеет масштабный, но технически очень частный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

«Решение о разработке принципиально новой технологии блокировки запрещенных интернет-ресурсов принято на фоне неочевидных итогов эпического противостояния мессенджера и российского регулятора, длительное время находившееся в центре внимания общественности. По некоторым данным, вовлеченность мессенджера в информационный поединок с Роскомнадзором добавила ему популярности, но при этом отрицательно сказалась на доступности сервисов компании», — считает эксперт.

Доступная на данный момент информация о проекта Роскомнадзора и возможных исполнителях заказа предельно скудна. Технология блокировки запрещенных ресурсов должна, разумеется, держаться в секрете, так как любые сведения о принципах работы блокирующего программного обеспечения облегчат преодоление блокировки. Борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram показала ограниченную эффективность блокировки на основе IP-адреса сетевого ресурса — современные протоколы передачи данных позволяют «убегать» от блокировки, используя все новые и новые IP-адреса.

«Попытки массовой блокировки адресов приводят, помимо прочего, к прекращению работы легитимных ресурсов, что вызывает возмущение широких кругов пользователей. Поэтому можно предположить, что речь идет об очень распространенных в настоящее время технологиях машинного обучения с целью анализа содержимого сетевого трафика и определении его возможной принадлежности запрещенному ресурсу», — пояснил Садыков.

Следует понимать высокую техническую сложность задачи блокировки конкретного ресурса на заданной территории. Она находится в полном противоречии с глобальным характером интернета: серверное оборудование может быть размещено где угодно, находиться под любой юрисдикцией, а IP-адресация может автоматически меняться случайным образом в неопределенные моменты времени.

Обоснованный анализ ожидаемой эффективности данного подхода и его потенциальных уязвимостей вряд ли допустим в рамках открытой публикации, так это может помочь потенциальным нарушителям российского законодательства. Определенный эффект на этом направлении может быть достигнут, однако в предельно динамичной сфере информационных технологий как нигде более велика опасность появления недорогого асимметричного ответа, сводящего на нет все усилия регулятора.

«Технически легко осуществимая и практически бесплатная модификация технологий оконечного шифрования, используемых опальным мессенджером, может сделать бесполезными все усилия по машинному распознаванию запрещенного контента и нанести болезненный удар по репутации регулятора. Возможно, решение проблемы с двадцатимиллиардным бюджетом должно лежать вне сферы информационных технологий», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей.

Читайте также: СМИ узнали о новой технологии Роскомнадзора для блокировки Telegram