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В Челябинской области на общественный транспорт направят 1,3 млрд рублей

Общество

Власти надеются решить проблему с транспортной доступностью

В Челябинской области на общественный транспорт направят 1,3 млрд рублей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Общественный транспорт

Челябинск, 19 декабря 2018, 13:57 — REGNUM  В Челябинской области на повышение транспортной доступности будет направлено 1,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Средства будут направлены в рамках областной программы по развитию транспортной доступности, рассчитанной на 2019−2021 год. Среди приоритетов областные власти называют садовых автобусных маршрутов, пригородного железнодорожного сообщения, а также поддержку авиации.

Среди прочего будут поддержаны и пенсионеры-садоводы. Для них на междугородних автобусах сохранят льготный проезд. Общая сумма, которую предстоит для этого потратить в 2019—2021 годах, составляет около 70 млн рублей.

Около 522 млн рублей власти направят и на субсидирование железнодорожных маршрутов. Всего в регионе курсирует 63 пригородных поезда.

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Железнодорожные перевозки
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