Адыгею назвали «лидером» по детской смертности

Майкоп, , 13:53 — REGNUM Республика Адыгея оказалась в числе регионов, где отмечен наибольший рост показателя младенческой смертности. Данные опубликовала 19 декабря Счётная палата по итогам анализа исполнения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как говорится в сообщении СП, в общей сложности в 2017 году рост уровня младенческой смертности отмечен в 19 регионах Российской Федерации. Самый большой рост зарегистрирован по итогам прошлого года в Адыгее — сразу на 45,7%. Также в лидерах — Мурманская и Новгородская области.

Отметим, что высокий уровень младенческой смертности в Адыгее отмечался в первом полугодии 2017 года — вопрос даже обсуждался в ходе визита в регион председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко: по данным за первые четыре месяца 2017 года рост показателя составил более 40% к тому же периоду 2016 года. Однако, судя по отчетам правительства региона, уже к концу года показатель младенческой смертности удалось снизить. По данным же Краснодарстата, в 2017 году в Адыгее скончались 32 ребенка в возрасте до одного года, тогда как в 2016 — 24 младенца. Самый высокий уровень младенческой смертности в регионе за последние 18 лет был зафиксирован в 2000 году — 66 детей. Согласно данным статистики за 10 месяцев 2018 года, в регионе погибли 15 детей в возрасте до года.

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