Уровень сероводорода в Москве превысил норму в 2,5 раза

Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве 19 декабря зафиксировано превышение уровня сероводорода. Данные об этом опубликованы на порталом «Мосэкомониторинга».

В 4:00 станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня сероводорода (H2S) до отметки 0,1327, что выше нормы более чем в 2,5 раза. В 9:00 определён пик второго скачка со значение 0,0607, что также превышает норму.

Отметим, что оба скачка превысили порог запаха, однако оказались далеко от уровня, способного нанести вред здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 декабря станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня в пять раз.

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