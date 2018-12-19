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Уровень сероводорода в Москве превысил норму в 2,5 раза

Общество

В 4:00 станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня сероводорода (H2S) до отметки 0,1327

Уровень сероводорода в Москве превысил норму в 2,5 раза
В противогазе

Москва, 19 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  В Москве 19 декабря зафиксировано превышение уровня сероводорода. Данные об этом опубликованы на порталом «Мосэкомониторинга».

В 4:00 станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня сероводорода (H2S) до отметки 0,1327, что выше нормы более чем в 2,5 раза. В 9:00 определён пик второго скачка со значение 0,0607, что также превышает норму.

Отметим, что оба скачка превысили порог запаха, однако оказались далеко от уровня, способного нанести вред здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 декабря станция «Новокосино» зафиксировала превышение уровня в пять раз.

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Экологические проблемы Москвы
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