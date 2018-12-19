Во Владивостоке представили предложения в нацпроект «Наука»

Владивосток, , 13:46 — REGNUM Представители научных институтов и вузов Дальневосточного федерального округа сформулировали предложения, которые должны лечь в основу национального проекта «Наука». Обсуждение предложений прошло в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с участием министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, сообщает 19 декабря пресс-служба вуза.

Стратегическая сессия, посвящённая доработке нацпроекта, объединила три направления: финансовые и организационные механизмы, научные приоритеты, кадровое обеспечение реализации проекта.

Участники первой группы коснулись необходимости упрощения процедуры финансирования научных работ и закупки оборудования, создания площадки для взаимодействия бизнеса и науки, обмена производственными задачами и вариантами их решений, усиления грантовой поддержки фундаментальной и «молодой» науки.

Вторая группа назвала одним из главных приоритетов нацпроекта создание научно-образовательных центров (НОЦ). По мнению участников дискуссии, на Дальнем Востоке следует создать экспортно-ориентированный НОЦ.

«Совершенно точно, предпосылки и возможности для создания НОЦ мирового уровня на Дальнем Востоке есть», — отметил Котюков в ходе встречи.

В третьей группе прозвучали предложения по кадровому усилению научно-исследовательской сферы. По мнению представителей вузовской и научной общественности, решение задач по формированию кадрового резерва требует объединения усилий, повышения квалификации ученых, развития аспирантуры и поддержки молодых исследователей.

Напомним, национальный проект «Наука» разрабатывается по указу президента России Владимира Путина. Предполагается, что он будет способствовать реализации Стратегии научно-технологического развития России, принятой в 2016 году. Министерство науки и высшего образования РФ инициировало серию стратегических сессий по федеральным округам страны, чтобы представители ведущих вузов и научных институтов погрузились в разработку проекта и внесли свои предложения.

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