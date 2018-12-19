Среда, 19 Декабря 2018 года
14:20:33 МСК

На Украине крайне выросла вероятность религиозного конфликта — эксперт

Общество

Украинское общество распадается на всё большее число враждующих групп

На Украине крайне выросла вероятность религиозного конфликта — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Варфоломей

Киев, 19 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Украина незаметно превращается в подобие Северной Ирландии, где между протестантами и католиками существует очень жёсткое разделение, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 18 декабря во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

«Если сейчас мы делим страну на 10−12 социальных групп, с которыми работают политтехнологи, хотя ещё в 2005 их было пять, этих групп, их станет ещё больше, добавится ещё одна линия разъединения украинцев: к языку, к истории, к войне, к внешнеполитической ориентации, к богатым и бедным добавится ещё и эта линия раскола — религиозная», — рассказал Бортник.

Политолог отметил, что сегментация может продолжиться даже в рамках новой раскольничьей «церкви», поскольку далеко не все участники процесса останутся довольными той ролью, которая им отведена. В качестве примера Бортник привёл Винницкую область, где, помимо иерарха канонической УПЦ МП, есть представители раскольников — «Киевского патриархата» и УАПЦ, объединённых в единую структуру.

Напомним, политолог Михаил Погребинский считает, что для украинских раскольников на первом месте стоит не вера, а украинская идентичность, что подчёркивает политизированный характер объединённой раскольничьей «церкви».

Читайте также: Украинская идентичность для раскольников важнее Христа — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить