На Украине крайне выросла вероятность религиозного конфликта — эксперт

Киев, , 13:49 — REGNUM Украина незаметно превращается в подобие Северной Ирландии, где между протестантами и католиками существует очень жёсткое разделение, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 18 декабря во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

«Если сейчас мы делим страну на 10−12 социальных групп, с которыми работают политтехнологи, хотя ещё в 2005 их было пять, этих групп, их станет ещё больше, добавится ещё одна линия разъединения украинцев: к языку, к истории, к войне, к внешнеполитической ориентации, к богатым и бедным добавится ещё и эта линия раскола — религиозная», — рассказал Бортник.

Политолог отметил, что сегментация может продолжиться даже в рамках новой раскольничьей «церкви», поскольку далеко не все участники процесса останутся довольными той ролью, которая им отведена. В качестве примера Бортник привёл Винницкую область, где, помимо иерарха канонической УПЦ МП, есть представители раскольников — «Киевского патриархата» и УАПЦ, объединённых в единую структуру.

Напомним, политолог Михаил Погребинский считает, что для украинских раскольников на первом месте стоит не вера, а украинская идентичность, что подчёркивает политизированный характер объединённой раскольничьей «церкви».

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