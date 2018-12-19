В Дагестане продлили срок ареста полицейскому, избившему человека

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Бывшему начальнику управления МВД по Рутульскому району Дагестана Артему Магомедову продлили срок ареста ещё на месяц. Офицер полиции останется под стражей как минимум до 16 января 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, полицейский был задержан 18 октября. Его обвиняют в том, что в феврале 2018 года он нанёс жителю села Амсар несколько ударов ногой, используя также нецензурную брань в его адрес. При этом офицер в этот момент находился при исполнении служебных обязанностей. На этом Магомедов не остановился: он дал незаконное указание подчинённым доставить потерпевшего в отдел полиции, где продолжил его бить.

Изначально экс-начальник районного управления МВД был помещён под домашний арест, а в ноябре суд заключил его под стражу до 18 декабря.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что следствие ведётся и в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиля Абуева. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем за собой смерть трёх людей.

По предварительной версии следствия, офицер, находясь за рулём внедорожника Toyota, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112. Водитель легковушки погиб на месте, позже в больнице скончались и двое его пассажиров. По словам очевидцев, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии, а после происшествия скрылся и подменил водителя, чтобы скрыть свою причастность.

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