«Люди остаются без жилья!»: обманутые дольщики обратились к Путину

Москва, , 14:30 — REGNUM Участники долевого строительства в СНТ «Дары природы» в Новой Москве опубликовали на YouTube видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Шесть семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и матери-одиночки, могут остаться без единственного жилья из-за банкротства собственника. Они попросили главу государства вмешаться в сложившуюся ситуацию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дольщики рассказали, что не успели зарегистрировать собственность на свои квартиры, хотя оплатили всё в полном объёме. Причиной тому стало уклонение собственника от регистрации перехода права собственности на квартиры. Группа лиц инициировала банкротство застройщика, чтобы переразделить имущество и извлечь из этого прибыль.

Чтобы спасти единственное жилье и вернуть его кредиторам после повторного выкупа, семьи участвовали в торгах. Однако их представителей путем недобросовестных действий всего на 45 тысяч рублей обошла нижегородская юридическая компания «Консалтинг-Спектр».

"Директору компании Стенякиной Ольге Александровне безразлично, что люди остаются без жилья. А это социально незащищенные слои населения! Но также абсолютно безразлично, что данное жилое строение обладает признаками многоквартирности».

Авторы обращения также отметили, что в Арбитражном суде Нижнего Новгорода интересы этой юридической компании лоббируются на регулярной основе. Юрист Елена Гончарова, представляющая интересы дольщиков, в свою очередь призвала депутатов Госдумы пересмотреть закон «О банкротстве физических лиц» от 2015 года, который многие лица используют не по назначению.

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