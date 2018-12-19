Конструкторы LEGO добрались до игр Fallout

Копенгаген, , 14:25 — REGNUM YouTube-блогер Bearly Regal создал видео игрового процесса Fallout в стилистике конструктора LEGO. Ролик, опубликованный на канале авторе, набирает популярность среди геймеров и фанатов серии.

В своём видео Bearly Regal сохранил основные особенности игрового процесса Fallout: вид от первого лица, интерфейс пип-боя (специальное устройство, которое используют герои серии) и V.A.T.S. (особую систему прицеливания, применяемую в Fallout). Изменилось лишь окружение — действие ролика происходит в мире, созданном из блоков LEGO. Минифигурка главного героя путешествует по заброшенному убежищу и сражается с зомби. Зрители крайне положительно отреагировали на ролик Bearly Regal и особенно отметили, что «LEGO стоит выпустить наборы по Fallout».

«Теперь я хочу настоящее LEGO Fallout», — пишет Mucus Patty

«Я искренне удивлён тем фактом, что LEGO до сих пор не выпустили наборы по Fallout», — пишет Zer0 2Her0

«LEGO от первого лица. Если бы такую игру создали, было бы очень ново и интересно», — пишет Soron66

Напомним, что компания LEGO систематически выпускает видеоигры по крупным лицензиям. Всего было выпущено порядка 90 различных игр для PC, PS4, Xbox и мобильных устройств. Самыми популярными проектами компании стали: LEGO Marvel Superheroes, LEGO Batman, LEGO City Undercover, LEGO Star Wars, LEGO The Hobbit, LEGO Harry Potter и другие игры, созданные по крупным кинолицензиям. Как правило, в LEGO-играх персонаж игрока не может погибнуть, а игровой процесс завязан на решение многочисленных головоломок.

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