Госдума приняла законы о тюремной изоляции террористов

Москва, , 13:29 — REGNUM Пакет законов о содержании в тюрьмах террористов Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Вводится запрет на перевод из тюрьмы в исправительную колонию для осужденных за совершение преступлений террористической направленности.

Осужденные, в отношении которых имеется информация, об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения.

Перевод для дальнейшего отбывания наказания таких осужденных допускается по решению ФСИН.